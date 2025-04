Grottaminarda rivive la Passione di Cristo: il 12 aprile torna la XXII edizione della Via Crucis Vivente sul Corso Vittorio Veneto

Grottaminarda: La XXII Edizione della “Via Crucis Vivente” Torna nel Cuore del Paese Grottaminarda si prepara a vivere un evento straordinario che affonda le radici nella tradizione e nella fede: la XXII edizione della “Via Crucis Vivente”, che si terrà sabato 12 aprile 2025, come consuetudine, il sabato prima delle Palme. Un appuntamento che ogni anno attira residenti e visitatori, e che quest’anno si arricchisce di novità, mantenendo intatta la sua capacità di commuovere e far riflettere.

La location della rappresentazione cambia, tornando al cuore pulsante di Grottaminarda, su Corso Vittorio Veneto, un cambiamento che promette di restituire alla manifestazione il suo carattere vivace e coinvolgente. Se lo scorso anno la “Via Crucis Vivente” si è svolta presso i Giardini De Curtis, quest’anno il percorso si snoderà lungo Corso Vittorio Veneto, partendo dall’antica Stazione di Posta e proseguendo con soste significative che rappresentano i momenti più toccanti della Passione di Cristo. Un percorso che culminerà con l’arrivo al Calvario, dove il pubblico potrà vivere in modo profondo e significativo la Passione di Cristo, una scena che lascia sempre un segno nel cuore di chi la vive.

L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda, dalla Proloco Grottaminarda APS, con il patrocinio economico del Comune di Grottaminarda, è il risultato di un grande impegno corale che coinvolge tutta la comunità. La partecipazione dei parrocchiani è fondamentale, con un impegno che va oltre la semplice rappresentazione. In questa giornata, infatti, i cittadini si trasformano in veri e propri attori, vestendo abiti dell’epoca, e diventano protagonisti della sacra rappresentazione, ricreando quei momenti di fede che ancora oggi sono vivi nel cuore di tutti.

In ogni angolo di Grottaminarda si respira l’aria della preparazione, con i figuranti che si preparano per entrare nei panni dei personaggi biblici, pronti a rendere la rappresentazione ancora più realistica e toccante. Le emozioni che questa manifestazione suscita sono sempre intense, tanto che chi vi partecipa non può fare a meno di essere trasportato dalla spiritualità e dalla solennità del momento.

La rappresentazione della Passione di Cristo, che inizierà alle ore 18:00, sarà un momento di preghiera e di raccoglimento, un’occasione per riflettere sul significato più profondo della Pasqua e sull’importanza della fede. È un evento che rappresenta un vero e proprio simbolo per la comunità di Grottaminarda, e che non solo rievoca un momento centrale nella storia cristiana, ma fa parte della tradizione culturale di questo paese. La Via Crucis Vivente diventa così un appuntamento che non riguarda solo la dimensione religiosa, ma anche quella culturale, con una forte componente di partecipazione collettiva.

In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione verrà rimandata a sabato 26 aprile, ma la speranza è che il tempo sia clemente, per permettere alla comunità di vivere appieno questo importante momento di fede e tradizione.

A sottolineare l’importanza dell’evento interviene Marilisa Grillo, Delegata agli Eventi e alla Promozione delle attività culturali del Comune di Grottaminarda. “La Via Crucis, oltre a rappresentare un importante momento di preghiera e raccoglimento, è anche un’occasione di forte coinvolgimento della nostra comunità. Il Comune ha sempre sostenuto questo evento e continuerà a far sentire la sua presenza e il suo contributo. Con il passare degli anni, la manifestazione cresce sempre di più, coinvolgendo le associazioni locali e divenendo un appuntamento annuale irrinunciabile nel periodo pasquale.”

Un ringraziamento speciale, continua Marilisa Grillo, va anche alle figure che supportano concretamente l’organizzazione, come il parroco Don Rosario Paoletti, il Maresciallo dei Carabinieri Angelo Nardone, il Comandante della Polizia Municipale Giovanni Minichiello, il corpo della Polizia Municipale, la Pubblica Assistenza e tutte le altre associazioni che contribuiscono al successo di questa manifestazione.

La “Via Crucis Vivente” di Grottaminarda non è solo un evento religioso o culturale, ma anche un’occasione di incontro e di solidarietà per l’intera comunità. Ogni anno, infatti, tantissimi cittadini si ritrovano insieme, condividendo un momento di riflessione e di preghiera che arricchisce la vita del paese. È un evento che unisce, che fa sentire tutti parte di una grande famiglia, una famiglia che si ritrova ogni anno per ricordare insieme la Passione di Cristo e per rafforzare il legame con la propria fede e con la propria tradizione.

Per questo, la XXII edizione della “Via Crucis Vivente” è un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza che lascia il segno, per riscoprire la forza della spiritualità, della comunità e della tradizione. Non perdete l’appuntamento con questo evento straordinario, che si svolgerà il 12 aprile alle ore 18:00, lungo Corso Vittorio Veneto, nel cuore di Grottaminarda.