Mugnano del Cardinale – Premio Bassa Irpinia 2022 a Miele Montuori

La giuria di Binews ha assegnato l’ultima eccellenza dell’anno, ovvero il Premio Bassa Irpinia 2022 alla ditta Miele Montuori di Avella. I prodotti biologici e soprattutto lo squisito miele prodotti dalla famiglia Montuori sono rinomati. Miele Montuori è un’impresa consolidata che opera sul territorio da decenni e che è molto attiva sul territorio irpino e non solo anche per l’impegno culturale profuso nelle scuole. La consegna del Premio avverrà nel corso della serata di gala che si terrà a Mugnano del Cardinale, in piazza Umberto I, il 24 giugno a partire dalle 21.

