Mugnano del Cardinale, il programma delle Sante Messe per il Natale: gli orari comunicati da don Giuseppe Autorino

La comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale si prepara a celebrare il Natale con un calendario articolato di appuntamenti religiosi. Don Giuseppe Autorino ha reso noti gli orari delle Sante Messe previste tra mercoledì 24 e venerdì 26 dicembre, presso il Santuario di Santa Filomena e la chiesa di Maria Santissima del Carmine.

La Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, è in programma la tradizionale Messa della Notte alle ore 22.30 presso il Santuario di Santa Filomena. Al termine della celebrazione si terrà la processione del Bambinello, uno dei momenti più suggestivi e partecipati del Natale mugnanese.

Il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, le celebrazioni saranno distribuite nell’arco dell’intera giornata:

• ore 8.00 Santa Messa presso Maria SS. del Carmine

• ore 10.00 Santa Messa al Santuario di Santa Filomena

• ore 11.00 Santa Messa presso Maria SS. del Carmine

• ore 12.00 Santa Messa al Santuario di Santa Filomena

• ore 18.30 Santa Messa al Santuario di Santa Filomena

Le celebrazioni proseguiranno anche venerdì 26 dicembre, con il seguente calendario:

• ore 8.00 Santa Messa presso Maria SS. del Carmine

• ore 11.00 Santa Messa presso Maria SS. del Carmine

• ore 18.30 Santa Messa al Santuario di Santa Filomena

Un programma pensato per permettere a tutta la comunità di partecipare alle celebrazioni natalizie, vivendo giorni di fede, raccoglimento e condivisione nel cuore delle festività.