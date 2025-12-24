Mugnano del Cardinale, calendario raccolta differenziata durante le festività natalizie

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Mugnano del Cardinale informa i cittadini sulle variazioni al servizio di raccolta differenziata previste per i giorni del 25 e 26 dicembre.
Nel dettaglio, mercoledì 25 dicembre, giorno di Natale, non sarà effettuata alcuna raccolta dei rifiuti. Il servizio riprenderà regolarmente giovedì 26 dicembre, con la raccolta della frazione organica, secondo il calendario previsto.
L’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare le indicazioni per garantire il corretto svolgimento del servizio e mantenere il decoro urbano anche durante le feste.
A tutta la comunità di Mugnano del Cardinale, gli auguri di un sereno e felice Natale.