Minacce alla compagna, scatta il braccialetto elettronico. Valle Telesina, 44enne raggiunto da misura cautelare: divieto di avvicinamento e distanza minima di 1000 metri

Nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre 2025, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dall’Ufficio G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di un 44enne residente nella Valle Telesina.

Il destinatario del provvedimento è gravemente indiziato di minacce aggravate e reiterate nei confronti della convivente.

L’attività di indagine, originata dalla querela della donna, si declinava nell’escussione della persona offesa e di diversi soggetti informati dei fatti nonché nell’acquisizione e nell’analisi di messaggi vocali inoltrati alla donna da parte dell’indagato.

In breve tempo emergeva un solido quadro indiziario a carico dell’indagato per plurime condotte nei confronti della compagna consistite in numerose minacce di morte che inducevano altresì la donna a interrompere la relazione e andare via di casa. All’uomo colpito dal provvedimento è stato disposto: il divieto assoluto di avvicinamento alla parte offesa; l’obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri dalla vittima e dai luoghi da lei abitualmente frequentati; l’applicazione del braccialetto elettronico (strumento di controllo a distanza che segnalerà in tempo reale alle forze di polizia eventuali violazioni del perimetro di sicurezza).

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione ed i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.