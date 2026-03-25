Mugnano del Cardinale, giornata informativa sul PUC: tecnici a disposizione dei cittadini

Il Comune di Mugnano del Cardinale apre le porte alla cittadinanza per una giornata interamente dedicata al Piano Urbanistico Comunale (PUC). Domani, giovedì 26 marzo, sarà infatti presente presso la sede comunale il team tecnico dello studio del professor Miano, progettista del piano, per fornire chiarimenti e approfondimenti ai cittadini.

Un’occasione importante di confronto diretto, pensata per consentire a residenti, proprietari e interessati di ricevere informazioni puntuali su situazioni specifiche, eventuali criticità e prospettive legate allo strumento urbanistico che guiderà lo sviluppo del territorio nei prossimi anni.

Gli incontri si svolgeranno in forma individuale, così da garantire a ciascun cittadino uno spazio dedicato di ascolto e spiegazione. Gli orari previsti sono dalle 9:00 alle 13:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.

Per facilitare l’organizzazione, all’arrivo presso il Comune verrà assegnato un numero progressivo che determinerà l’ordine di accesso agli incontri. Inoltre, per i cittadini appartenenti allo stesso comparto, sarà possibile partecipare a un unico colloquio attraverso un referente comune, così da ottimizzare i tempi e rendere più efficiente il servizio.

L’iniziativa rappresenta un momento di trasparenza e partecipazione, con l’amministrazione che invita tutta la cittadinanza interessata a prendere parte attivamente, cogliendo l’opportunità di approfondire un tema centrale per il futuro urbanistico di Mugnano del Cardinale.