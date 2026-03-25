Consiglio regionale Campania, Cirielli si dimette: avviate verifiche su possibile ingresso di Nonno

Il Consiglio regionale della Campania prende atto delle dimissioni del consigliere Edmondo Cirielli. La comunicazione è arrivata nel corso della riunione della Giunta delle Elezioni, presieduta da Massimiliano Manfredi, che ha contestualmente individuato, sulla base delle indicazioni della Corte d’Appello di Napoli, Marco Nonno, esponente di Fratelli d’Italia, come possibile subentrante.

Prima di procedere a una decisione definitiva, la Giunta ha ritenuto necessario approfondire il quadro giuridico legato alla posizione di Nonno. Il presidente Manfredi ha infatti illustrato una dettagliata fase preliminare di analisi, condotta insieme agli uffici competenti, che ha ricostruito le vicende precedenti, risalenti a circa due anni e mezzo fa, quando lo stesso organismo deliberò la decadenza di Nonno in applicazione della legge Severino, a seguito di una condanna definitiva.

All’epoca, l’ex consigliere aveva impugnato la decisione davanti al Tribunale civile, ma il ricorso fu respinto. Proprio alla luce di questo precedente, la Giunta ha deciso di muoversi con prudenza, valutando attentamente ogni aspetto prima di procedere con la surroga.

Nel corso della seduta, il componente Raffaele Maria Pisacane (FdI) ha avanzato la richiesta di un’ulteriore istruttoria, proposta accolta all’unanimità. La questione sarà quindi nuovamente esaminata nei prossimi giorni, in vista della seduta straordinaria monotematica del Consiglio regionale già convocata per l’8 aprile.

Resta dunque aperta la partita per l’eventuale ingresso di Marco Nonno, in attesa degli approfondimenti richiesti e delle determinazioni finali dell’assemblea.