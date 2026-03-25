Volla, il messaggio dei Carabinieri ai bambini: “Proteggiamo i vostri sorrisi”

Un gesto semplice, ma carico di significato, quello compiuto dai Carabinieri in una scuola di Volla, dove, dopo aver utilizzato un’aula per esigenze operative, hanno voluto lasciare un messaggio scritto alla lavagna destinato agli alunni.

Parole sincere, tracciate con il gesso, che hanno trasformato una normale aula scolastica in un luogo di emozione e riflessione. “Cari bambini, abbiamo usato la vostra aula per qualche giorno… abbiamo respirato la speranza”, si legge nel messaggio, che prosegue sottolineando il valore del futuro e dell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e serenità.

Un passaggio, in particolare, colpisce per la sua delicatezza: “La divisa che indossiamo è qui per proteggere i vostri sorrisi”. Un pensiero che racchiude il senso più profondo della presenza dello Stato sul territorio, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.

Il messaggio si chiude con un invito semplice ma potente: crescere liberi, curiosi e pronti ad aiutarsi l’un l’altro. Un augurio che va oltre le parole e diventa insegnamento.

Il gesto dei Carabinieri ha subito fatto il giro della comunità, suscitando apprezzamento e commozione. Un segnale concreto di vicinanza tra istituzioni e cittadini, che dimostra come, anche nei contesti più quotidiani, sia possibile costruire fiducia e trasmettere valori.

A Volla, quella lavagna non è stata solo uno spazio di scrittura, ma un ponte tra chi protegge e chi rappresenta il futuro.