MUGNANO DEL CARDINALE. Filomeno Caruso (Nuova Alleanza popolare): “Basta inciuci, il gruppo di minoranza è coeso e faremo un opposizione dura e rigorosa”

“Smentiamo categoricamente le notizie false apparse su qualche giornale in cui si afferma che avremmo cambiato nome”. Ad affermarlo è il dott. Filomeno Caruso, capolista di Nova Alleanza popolare a Mugnano del Cardinale nelle sorse amministrative del 14 e 15 maggio. “Ci siamo candidati sotto il simbolo di Nuova Alleanza Popolare ed abbiamo chiesto i voti per tale gruppo pertanto chi insinua e falsifica il nostro pensiero è semplicemente un pinocchio che parteciperà al premio mondiale dei bugiardi. Pensassero al loro interno ed ai loro problemi. Il gruppo di minoranza è coeso composto da persone che hanno rispetto e stima reciproca che farà una opposizione dura rigorosa e netta. Speriamo che questa sia l’ultima volta di dover intervenire su questioni inutili e prive di fondamento siamo abituati ad affrontare i problemi del paese le chiacchiere gli inciuci ed i pettegolezzi non rientrano nel nostro dna le lasciamo volentieri agli altri che non avendo argomenti fanno come la volpe e l’uva che potendola raggiungere disse che era acerba” – conclude Caruso.