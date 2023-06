MARZANO DI NOLA. Bimbo di 8 anni si presenta alla Stazione Carabinieri di Lauro. Ecco cosa è successo

Ha appena 8 anni ma ha già dato una lezione di senso civico ai suoi coetanei e ai tanti adulti che lo conoscono. Si chiama Davide ed è di Marzano di Nola, vestito con la sua uniforme da scout, ieri pomeriggio, senza nemmeno un attimo di tentennamento ha contribuito a restituire il cellulare smarrito da un residente di Pago del Vallo di Lauro, e da lui ritrovato, recandosi personalmente presso la Stazione Carabinieri di Lauro, per consegnarlo nelle mani dei militari affinchè questi ultimi potessero rintracciare il legittimo possessore e restituirlo. A raccontare l’episodio lo stesso proprietario che da poco si è trasferito nel Vallo da una località del nord Italia. I Carabinieri quando hanno rintracciato chi lo aveva smarrito hanno raccontato come quel bambino abbia avuto talmente tanta tenacia che non avrebbero non potuto non completare l’opera con la consegna del cellulare a chi lo aveva perso. Il proprietario che non aveva più speranza di ritrovarlo, ed era già pronto a riacquistarne un altro, ha affermato: “Sono davvero orgoglioso di questo bimbo, nella città in cui ho vissuto per tanti anni nessuno mai avrebbe avuto tanto premura da restituirmi il telefonino. Grazie Davide”.