GROTTAMINARDA (AV). L’appuntato Pietro Lanza insignito dell’onorificenza di “Cavaliere”

«Grottaminarda è fiera dell’alta onorificenza conferita ad un proprio cittadino dal Presidente della Repubblica e si congratula con il Cavalier Pietro Lanza».

A parlare il Vicesindaco, Michelangelo Bruno, che stamattina è stato presente in rappresentanza del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, all’interno del chiostro della Prefettura di Avellino, nell’ambito delle celebrazioni del 2 Giugno.

Pietro Lanza, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio presso l’Aliquota radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, “nel corso dell’attività lavorativa ha sempre mostrato un elevato senso del dovere ed elevate doti morali”, già Medaglia di bronzo al valore dall’Arma dei Carabinieri e Croce d’argento per anzianità di servizio, in considerazioni di particolari benemerenze, oggi ha ricevuto dal Prefetto Paola Spena l’onorificenze di “Cavaliere” conferita dal Capo dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, Sergio Mattarella.

«Ringrazio di cuore il Presidente della Repubblica per la concessione dell’Onorificenza ricevuta, il Prefetto di Avellino, l’Arma dei Carabinieri nella persona del Comandante Provinciale di Avellino, le Istituzioni tutte – ha affermato il Cavalier Pietro Lanza a margine della cerimonia – E ringrazio vivamente il Comune di Grottaminarda rappresentato dal Vicesindaco Michelangelo Bruno. Grazie».