Montella si prepara per la 40ª Festa della Castagna IGP: un omaggio a un tesoro gastronomico

Montella (Av) – Quest’anno, Montella accoglierà con entusiasmo visitatori da ogni parte della Regione e non solo, per celebrare la 40ª edizione della “Festa Castagna di Montella IGP”. Questo evento iconico si svolgerà nei weekend dall’1 al 3 e dall’8 al 10 novembre, offrendo un’immersione totale nei sapori e nelle tradizioni di un territorio ricco di cultura e storia.

Le Castagne di Montella rappresentano una vera e propria prelibatezza tipica della cucina italiana, simbolo della tradizione culinaria irpina. La raccolta e la preparazione delle castagne sono pratiche profondamente radicate nella cultura locale, tramandate di generazione in generazione. Oggi, queste castagne sono apprezzate non solo in Italia, ma anche nel mondo, grazie al loro sapore inconfondibile e alla loro versatilità in cucina.

La “Castagna di Montella” IGP si distingue tra le migliori castagne italiane. Le ragioni del suo successo risiedono nella qualità intrinseca della varietà, nella composizione dei terreni ricchi e fertili e nel clima favorevole della zona. Ma non solo: l’elevata professionalità dei castanicoltori locali gioca un ruolo fondamentale, contribuendo a esaltare il livello qualitativo del prodotto. Questo connubio tra tradizione, passione e innovazione ha reso le castagne di Montella un vero e proprio simbolo di eccellenza, a cui da 40 edizioni viene dedicato questo evento che coinvolge l’intera comunità, attirando moltissimi visitatori.

Durante la manifestazione, oltre 100 stand animeranno le strade di Montella, offrendo una vasta gamma di prelibatezze locali. Accanto alle celebri castagne, i visitatori potranno degustare prodotti tipici come vini, tartufi, formaggi e dolci artigianali, oltre a birre locali e piatti della cucina tradizionale.

Ma la Festa della Castagna non è solo un festival gastronomico. Sarà un’occasione imperdibile per vivere l’artigianato locale, con esposizioni e laboratori che permetteranno di scoprire le abilità degli artigiani del posto. Il programma include anche spettacoli di musica dal vivo, intrattenimento per bambini e attività per tutta la famiglia, creando un’atmosfera festosa e conviviale.

“Siamo orgogliosi di celebrare questa importante edizione della festa, che rappresenta una vetrina significativa per il nostro territorio e le sue eccellenze. La Festa è una tradizione consolidata, espressione di una filiera di produttori di altissimo livello. In nome di questa eccellenza e per migliorare sempre di più l’offerta, abbiamo selezionato gli espositori, preservando la qualità della proposta. Alla festa, che coincide con la fine della raccolta, i visitatori potranno passeggiare lungo un percorso di oltre 100 stand, previsti laboratori, percorsi a tema con torroni e dolciumi, birre artigianali e prodotti caseari,” ha dichiarato il sindaco di Montella e presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.

La 40ª Festa Castagna IGP è anche un momento di promozione culturale ed economica per Montella. È un’opportunità per celebrare l’orgoglio di una comunità accogliente e il valore delle sue tradizioni, che si riflettono in ogni piatto e in ogni sorriso. “Ci aspettiamo migliaia di visitatori, con prenotazioni già confermate non solo dalla Campania, ma anche da altre regioni come Puglia e Lazio, che ogni anno scelgono di venire a trovarci in occasione della festa”, ha concluso il primo cittadino.

In conclusione, la 40ª Festa della Castagna di Montella si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire gastronomia, cultura e convivialità in un’atmosfera che celebra le radici e l’autenticità del territorio.