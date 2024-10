NAPOLI. Piazza Bovio: si impossessano di un portafogli. Un 22enne marocchino tratto in arresto.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne marocchino, irregolare sul Territorio Nazionale, per concorso in rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, il predetto è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bovio, hanno notato due ragazze che, chiedendo aiuto, hanno indicato due soggetti poco distanti segnalandoli quali autori di un furto ai danni di una di esse.

Pertanto gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e con non poche difficoltà e dopo una colluttazione bloccato uno dei due uomini trovandolo in possesso del maltolto; mentre l’altro, dopo aver aggredito il fidanzato della vittima al fine di assicurarsi la fuga, è riuscito a far perdere le prooprie tracce.

I poliziotti hanno accertato che l’indagato, poco prima, all’altezza di piazza Bovio all’angolo con corso Umberto I, unitamente al suo complice, aveva avvicinato una delle due donne alle spalle e con un gesto fulmineo si era impossessato del portafogli asportandolo dal suo zaino.