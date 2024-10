Scandone Avellino Strepitosa al Del Mauro: Bisceglie si Arrende ai Lupi 70-63

La Scandone Avellino si è imposta con una vittoria cruciale nel campionato di Serie B Interregionale, superando i Lions di Bisceglie 70-63. I lupi, guidati dal coach Giovanni Sanfilippo, hanno dimostrato grande intensità e determinazione, soprattutto grazie alle prestazioni di Stefanini, con 15 punti e 6 rimbalzi, e di Pichi, dominante nel pitturato. Questa vittoria, maturata tra le mura del Del Mauro, consente alla Scandone di raggiungere 10 punti in classifica, avvicinandosi così alla vetta e approfittando della sconfitta della capolista Brindisi.

Dopo un inizio di partita combattuto, con i biancoverdi che hanno imposto un ritmo alto e un gioco incisivo, Bisceglie ha risposto con determinazione, riportandosi in partita grazie alle giocate di Di Camillo e Okiljevic. Tuttavia, la Scandone ha saputo riprendere il controllo grazie a un parziale di 11-0 sul finire del secondo quarto, chiudendo l’intervallo con un vantaggio solido di 44-33.

Il terzo quarto ha visto Avellino spingersi fino a un vantaggio di +15 grazie a un’efficace difesa e alle giocate di Jaskus, sebbene Bisceglie non abbia mai abbandonato la gara. Nel quarto finale, la squadra ospite ha tentato una rimonta, ma la solidità di Trapani e Pichi ha mantenuto i lupi avanti, con Soliani che ha chiuso la partita con una tripla decisiva.

Coach Sanfilippo ha elogiato la dedizione della squadra e del capitano Trapani, tornato in campo grazie all’intervento dello staff medico, pur senza allenarsi durante la settimana. “Abbiamo fatto quello che volevamo, dimostrando di essere lucidi in attacco e attenti nella gestione del possesso palla. Dobbiamo però continuare a crescere e migliorare in concretezza”, ha affermato il coach, sottolineando anche il miglioramento costante di Jaskus e il potenziale di Paglia.

Il prossimo impegno della Scandone sarà il 2 novembre, in trasferta contro la Cestistica Benevento, dove la squadra spera di mantenere l’ottimo momento e rafforzare la propria posizione in classifica.

Tabellino