MONTELLA (AV). Buona cucina, convivialità ed esperienze legate alla scoperta del territorio. Ultimi due giorni con la Festa Castagna di Montella Igp.

Complice l’inizio del week-end, migliaia di persone stanno raggiungendo Montella in auto, in bus e domani anche in treno, per partecipare alla 39esima edizione dell’evento.

Nonostante la pioggia abbia minato le prime serate, non è riuscita a scalfire l’entusiasmo della comunità, delle associazioni e degli oltre 100 standisti che hanno aderito alla kermesse che promuove la “Regina” d’autunno, preziosissimo prodotto della terra che è diventato un vero volano per tutto l’areale di produzione.

Un appuntamento che si conferma nel segno della qualità e dell’accoglienza e si rivela un efficace strumento di promozione del territorio grazie ad un programma che coinvolge il gusto, ma anche aspetti prettamente culturali e turistici.

Dalle 10.00, fino a tarda sera, oggi, sabato 4 novembre e domani, domenica, 5 novembre, gli stand gastronomici serviranno prelibatezze arricchite dalla Castagna Igp e dalle eccellenze agroalimentari locali, accogliendo i visitatori a pranzo e a cena con la consueta cura, sia per quanto riguarda la preparazione dei piatti che per il servizio. I menu proposti, dall’antipasto al dolce, sono legati alla tradizione irpina e possono contare sull’esperienza e la professionalità di chef e di attività gastronomiche rinomate.

Per intrattenere gli adulti e i bambini, durante tutto l’arco delle giornate, è previsto un cartellone che annovera momenti di spettacolo, balli e intrattenimento musicale. Tornano, inoltre, alle ore 11.00, in Piazza Bartoli gli showcooking dell’Associazione Cuochi, mentre presso gli stands delle associazioni di categoria sono in programma laboratori didattici e interessanti momenti di approfondimento.