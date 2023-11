Calcio a 5. Nel frattempo La Sandro Abate Avellino inizia a prendersi il primato

di Carmine Guerriero

Gli irpini vincono per 4 reti a 1 contro la Vis Pesaro. I lupi dopo essere galvanizzati dall’ottima prestazione contro il Napoli (squadra favorita per la vittoria del campionato) impongono la loro supremazia in terra marchigiana. Eccelle come sempre il capitano argentino Lucio Avellino, che concede ben poco ai biancorossi. Una vera e propria roccia, dove fino ad ora, tutti gli attaccanti avversari s’infrangono senza deteriore la squadra bianco verde. Lo slovacco Hozjan, dimostra di essere una spina nel fianco per tutte le squadre avversarie. Infatti, dopo aver spaventato il Napoli con il gol del vantaggio, tribola la Vis Pesaro imperlandosi miglior giocatore della partita.

La Vis Pesaro passa dopo pochi minuti in vantaggio, Dener riceva palla dal capitano Tonidandel, di suola gli restituisce la palla che porta la squadra bianco rossa in vantaggio. Il primo tempo termina con il parziale di 1-0 per i marchigiani.

Nel secondo tempo gli irpini scendono in campo affamati. Sanno che le posta in palio e’ alta, il primato è ad un passo, bisogna vincere per poter dare un nuovo nome alla capolista del campionato. L.Avellino dalla rimessa passa ad Hozjan, si smarca rapidamente, tira con veemenza, la difesa avversaria lo bracca, di forza sbuca ancora fra le maglie bianco rosse, calcia repentinamente, trova la traversa.Etzi , non vede pericolo, si tuffa trovando la palla del pareggio.

I lupi hanno appetito, decidono di aumentare il passo, Hozjan segna il gol del sorpasso. Sono in capo, la testa non gira, l’equilibro vige ed Hozjan ne fa un altro.Si prende la scena, facendo il gol del 3 a 1. Dalla fascia sinistra ubriaca il terzino avversario, innanzi alla velocità dei suoi movimenti, nulla può! Infine suggella la vittoria, il pluricampione brasiliani Wilde: lupi 4 – Pesaro 1. In attesa dei risultati della squadra di lega pro, in Futsal c’è una nuova capolista : SANDRO ABATE AVELLINO!