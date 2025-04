MONTEFORTE. “Sei bella come sei”: un messaggio potente contro i pregiudizi vince il concorso “PretenDiamo legalità”

“Un messaggio di autostima e accettazione che invita a dire basta a tutte le paure, le rinunce e le sofferenze causate dai pregiudizi”. E’ quello che arriva dal videoclip “Sei bella come sei”, realizzato dagli studenti della 1 C della secondaria di primo grado dell’IC Aurigemma di Monteforte, con il coordinamento dei docenti Maria Sfera e Lorenzo Petruzziello, vincitore del primo premio all’ottava edizione del concorso “PretenDiamo legalità” promosso dalla Polizia di Stato. Un concorso nato dalla volontà di trasmettere agli studenti il valore della legalità come impegno quotidiano, preceduto da una serie di incontri di formazione nelle scuole, che ha visto la partecipazione di 22 istituti della provincia per un totale di 187 elaborati. Questa mattina, al Conservatorio Cimarosa, la cerimonia di premiazione in occasione della festa 173° anniversario della Poliza di Stato. A fare gli onori di casa il questore Pasquale Picone che ha ringraziato gli studenti “perchè siete sempre al nostro fianco”. Applauditissimo anche Luca Abete che ha ricordato come “il Codice della strada sia uno spartito necessario per garantire l’armonia degli strumenti dell’orchestra”. Particolarmente emozionante il momento della premiazione che ha visto salire sul palco gli studenti, guidati dai docenti Sfera e Petruzziello e dalla dirigente Filomena Colella. Particolarmente apprezzata la capacità di affrontare il tema del bodyshaming “In modo potente ed emozionante”. “Il videoclip, accattivante e ben armonizzato – si legge nella motivazione del premio – arricchito da grafiche dinamiche e ritmiche, riflette pienamente la sinergia e l’inclusione della classe, dimostrando una grande maturità. Un lavoro che tocca il cuore e lascia un messaggio di speranza e fiducia”. A premiare gli studenti l’Ispettore della Polizia di Stato Velia Giorgione che ha spiegato come la commissione sia stata profondamente colpita da quel brano “E’ il segno di come abbiate compreso appieno che cosa significa appartenere a un gruppo. Avete vinto anche nella vita”. E poi tutti a cantare in coro il ritornello, durante la proiezione del video, al termine della cerimonia. A comporre la commissione che ha valutato i lavori, presieduta dal questore Pasquale Picone, il vicario Marcello Castello, Rocco Rafaniello, primo dirigente, Giuseppe Bisogno, dirigente in quiescenza, l’Ispettore Angela Luisa Lomazzo, l’Ispettore Velica Giorgione, il Vice Ispettore Manuela Carrella, Pietro Ciafardini, la dirigente scolastica Giuseppina Cafasso, la professoressa Clementina Piantedosi. Per gli allievi anche i complimenti del Provveditore Fiorella Pagliuca. Ed ora ad attendere i bravissimi allievi dell’IC Aurigemma una nuova sfida, il loro videoclip concorrerà alla fase nazionale del concorso.