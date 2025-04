A Grottaminarda incontro per i ragazzi con i campioni dello sport

Si è tenuto questa mattina a Grottaminarda nell’Auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino, plesso di via Perazzo, un intenso confronto su “L’importanza dello Sport nella vita dei ragazzi”, a cura del Comune di Grottaminarda con la preziosa collaborazione dell’Istituto scolastico e della Società Avellino Basket.

Ospiti speciali alcuni sportivi che hanno fatto carriera nell’agonismo: Federico Mussini e Marcellus Earlington dell’Avellino Basket, Marco Cefariello del Napoli Volley e Giuseppe Ciampa, Kickboxing Club Avellino. I numerosi studenti presenti in sala hanno ascoltato la loro testimonianza con particolare interesse.

É stato l’Assessore allo Sport del Comune di Grottaminarda, Michele Spinapolice, che ha fortemente voluto questa giornata ad introdurre il tema e a presentare di volta in volta gli interventi, sostenendo «il ruolo fondamentale che ha lo Sport nella vita dei ragazzi sia per gli aspetti psico-fisici, che socio-educativi; è importante per la salute, per forgiare il carattere, per imparare il fair play».

«Lo Sport è una disciplina scolastica ma anche una disciplina di vita» ha esordito nei saluti istituzionali il Dirigente scolastico dell’Istituto San Tommaso d’Aquino, Maria Antonietta Rizzo, sottolineando come, così come fanno gli atleti, vadano seguite sempre delle regole per ottenere risultati.

Saluti istituzionali anche da parte del Sindaco, Marcantonio Spera: «Lo Sport vi deve accompagnare per tutta la vita» ha detto il primo cittadino il quale, oltre ad elencare gli interventi in essere per migliorare le strutture sportive presenti sul territorio comunale ha preso pubblicamente l’impegno di attivarsi per la riqualificazione della palestra del plesso di Perazzo.

Giuseppe Lombardi, Presidente dell’Avellino Basket, ha simpaticamente coinvolto gli alunni in sala con un mini sondaggio, constatando, con piacevole sorpresa che la maggior parte dei presenti pratica uno sport; li ha incitati a continuare poichè «lo Sport è motore di vita» aiuta a fare amicizia e a crescere al di fuori della scuola.

Sugli aspetti legati alla salute si è soffermato Massimo Picariello, Preparatore atletico dell’Avellino Basket, sottolineando quali e quante malattie lo sport previene: «Uscite – ha detto tra le altre cose ai ragazzi – non restate a casa davanti alla playstation e al tablet, convincete anche i vostri genitori a fare una passeggiata».

«Lo Sport è il potente mezzo di inclusione – ha invece sottolineato il Mister Carlo Vece, Allenatore del Volley Grottaminarda – si impara ad avere fiducia in sè stessi, ad accettare gli altri e a condividere».

Molto potente anche il messaggio del campione dell’Avellino Basket, Federico Mussini: «Noi siamo stati fortunati ad arrivare fin qui, ma non sono mancate le difficoltà Insieme alla cose belle. I momenti difficili sono quelli che fanno crescere di più, dunque anche le sconfitte sono importanti, ci insegnano a non mollare».

Sulla stessa linea il compagno di squadra Marcellus Earlington:«La famiglia e la scuola insieme allo Sport sono importanti, è importante imparare ad ascoltare ed é molto importante non concentrarsi solo sull’obiettivo di diventare un grande sportivo, ma anche sul presente, di godersi il momento, il proprio processo di crescita e di divertirsi».

La parola è poi passato al campione di Kickboxing Giuseppe Ciampa il quale si è detto «molto preoccupato di vedere troppi ragazzi al cellulare e pochi nei parchi. Non bisogna – ha aggiunto – perseguire gli obiettivi con troppo ferocia, ma essere costanti perchè i risultati poi arrivano».

Ha raccontato i passi salienti della sua carriera fino ad approdare al Napoli Volley, Marco Cefariello: «La mia passione per la pallavolo è iniziata proprio a scuola, il pomeriggio andavo ad allenarmi, insieme ad altri ragazzi di Grottaminarda, con il Mister Vece e con il Professor Paolisi, avevamo formato un bellissimo gruppo, ho continuato nell’Ariano con Mister Filomena dove sono esploso fino ad arrivare alla serie B con l’Avellino. Poi il colpo di fortuna perchè, in una delle ultime partite del campionato, sono stato notato dal Napoli Volley».

La mattinata si è quindi conclusa con una coinvolgente “lezione” da parte di Antonio Pio Pascuccio, Docente di Educazione Motoria, ma anche qualificato arbitro. Supportato da slide, Pascuccio ha dimostrato la tesi che «Lo Sport dà super poteri, amici invincibili e squadre imbattibili»; forza, energia, salute di ferro, mente veloce, fiducia in sé stessi, rispetto delle regole, lo sport aiuta ad affrontare ogni cosa senza paura.

L’Assessore Spinapolice ringrazia tutti partecipanti, i dirigenti, i giocatori dell’Avellino Basket ed in particolare Francesca Theodosiu, Marketing Avellino Basket.