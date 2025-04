ASD Primavera, una stagione da protagoniste: ora si sogna la Serie C

È stata una stagione intensa, ricca di emozioni e soprattutto di grandi soddisfazioni per l’ASD Primavera, squadra di pallavolo femminile che continua a scrivere pagine importanti del proprio percorso sportivo.

Dopo aver dominato lo scorso anno la Prima Divisione, conquistando con merito il titolo di campionesse, la squadra ha affrontato il salto di categoria in Serie D con determinazione e spirito di sacrificio. Le difficoltà non sono mancate, ma grazie al lavoro costante e alla coesione del gruppo, le ragazze della Primavera hanno chiuso il campionato con un eccellente quarto posto in classifica, guadagnandosi così l’accesso ai playoff per la promozione in Serie C.

Guidate dal carisma del capitano Angela D’Avanzo (#23), centrale di grande esperienza, la squadra ha messo in campo grinta, tecnica e unione. Insieme a lei, un roster compatto e ben assortito:

Margherita Luciano (#2) – Opposto di potenza e visione di gioco

Michela Balbi (#3) – Centrale solida e affidabile

Valeria Lippiello (#8) – Libero dalle grandi doti difensive

Alessia Parente (#9) – Palleggiatrice abile nella regia

Benedetta Montuori (#11) – Jolly della squadra

Nunzia Liccardo (#13) – Centrale dal muro impenetrabile

Giovanna D’Avanzo (#17) – Libero energico e reattivo

Sabrina Arbucci (#19) – Centrale dal colpo sicuro

Beatrice Vecchione (#20) – Banda instancabile e precisa

Miriam Masullo (#21) – Banda tecnica e creativa

Stefania Napolitano (#22) – Banda grintosa e determinata

Ma la vera forza della Primavera risiede anche nel suo vivaio, con la presenza di giovani atlete, nate tra il 2009 e il 2011, che hanno dato un importante contributo alla stagione: Teresa Fasolino, Dalila Napolitano, Matilde Biancardi e Nancy Pedalino. Queste giovanissime promesse rappresentano il futuro della squadra e confermano l’impegno del club nella crescita e valorizzazione del talento.

Ora l’attenzione è tutta rivolta ai playoff, con una data già segnata in rosso sul calendario:

13 aprile 2025, ore 18:30 – la ASD Primavera affronterà il Santa Maria F4 Ingegneria in una sfida decisiva che potrebbe spalancare le porte della Serie C.

L’ASD Primavera è pronta a continuare a sognare, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che l’hanno portata fin qui.