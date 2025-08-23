Mercogliano celebra la Festa di Montevergine 2025: quattro giorni di musica, fede e tradizione

Mercogliano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del calendario campano: la Festa di Montevergine 2025, in programma dal 5 all’8 settembre nel piazzale della funicolare. Quattro giornate in cui la cittadina irpina diventerà crocevia di suoni, colori e spiritualità popolare, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove la tradizione incontra la devozione.

La manifestazione, che affonda le radici in secoli di storia, richiama comunità locali e visitatori provenienti da tutta la regione. Al ritmo di tamburi, canti e balli, la festa restituisce l’immagine viva di una Campania capace di coniugare folklore e memoria collettiva.

Non mancano gli echi letterari di chi, nel tempo, ha saputo raccontarne l’essenza. Kazimiera Alberti, già nel 1955, descriveva Mercogliano come meta di una “gita festiva” fatta di canti, gare e banchetti prima dell’ascesa alla “sacra montagna”. Domenico Rea, vent’anni più tardi, evocava i carri colorati che da Napoli e dalle terre vicine si dirigevano verso Montevergine, simbolo di un pellegrinaggio che era insieme rito religioso e celebrazione popolare.

Oggi, come allora, l’appuntamento si conferma un ponte tra passato e presente: luogo d’incontro, di identità e di condivisione.

Dal 5 all’8 settembre, Mercogliano non offrirà soltanto spettacolo, ma anche un’esperienza che intreccia musica, folklore e fede, riaffermando il ruolo della Festa di Montevergine come patrimonio immateriale della cultura campana.

“Non mancare – recita il programma – vieni a vivere la magia della Festa di Montevergine.”