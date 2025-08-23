Altavilla Irpina: l’ex Cinema Moderno rinasce come Parco dell’Emigrante

Altavilla Irpina ritrova un pezzo della sua memoria collettiva. Dopo oltre quarantacinque anni di chiusura, l’ex Cinema Moderno è stato restituito alla comunità trasformandosi nel Parco dell’Emigrante, un giardino dedicato a tutte le altavillesi e gli altavillesi che, nel corso dei decenni, hanno lasciato la loro terra in cerca di futuro.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Mario Vanni, che con un post sui social ha raccontato l’emozione di una giornata storica per la cittadina irpina. «Abbiamo restituito alla comunità un luogo che per troppo tempo era rimasto chiuso e silenzioso. Il Parco dell’Emigrante sarà da oggi un luogo di incontro, di riflessione e di comunità, che consegniamo con orgoglio alle nuove generazioni», ha scritto il primo cittadino.

L’inaugurazione ha visto una grande partecipazione popolare. Momento centrale della serata è stata la proiezione del film Mineurs di Fulvio Wetzl, che ha riportato in vita storie legate all’emigrazione e al lavoro, temi profondamente radicati nella storia di Altavilla.

Un luogo che diventa simbolo di rinascita e memoria, come ha sottolineato il sindaco, ringraziando istituzioni, associazioni e cittadini che hanno reso possibile il progetto. Da oggi il Parco dell’Emigrante non è solo uno spazio verde, ma anche un ponte tra passato e futuro, un punto di incontro per tutta la comunità.