Salza Irpina, vandalizzato il Giardino degli Aromi: il Comune annuncia denuncia

Salza Irpina – Atti di vandalismo hanno interessato il Giardino degli Aromi e degli Odori, uno degli spazi pubblici più recenti del paese. Ignoti hanno danneggiato alcune strutture e arredi del giardino, lasciando visibili tracce dell’incursione.

Il sindaco ha comunicato che le telecamere di sorveglianza presenti nell’area hanno ripreso l’accaduto. Mercoledì sarà disposta l’acquisizione delle immagini, con successiva denuncia dei responsabili per danni al patrimonio pubblico. Le procedure, ha aggiunto il primo cittadino, prevedono anche la possibilità di rivalersi economicamente sui genitori dei minorenni coinvolti.

In vista di un possibile gesto riparatorio, l’amministrazione ha lasciato aperta la strada al dialogo, invitando i ragazzi coinvolti a recarsi in Comune martedì.

Il Giardino degli Aromi resta un luogo simbolo della comunità, nato per valorizzare la socialità e l’ambiente. L’auspicio è che simili episodi non si ripetano e che i cittadini possano continuare a viverlo con rispetto.