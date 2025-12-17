Massa Lubrense, rinvenuto un giovane delfino senza vita sulla spiaggia di Cala di Puolo

Un esemplare molto giovane di delfino è stato trovato morto nella giornata di ieri lungo il litorale di Cala di Puolo, nel territorio comunale di Massa Lubrense. La segnalazione è giunta all’Area Marina Protetta Punta Campanella, che ha immediatamente attivato le procedure previste per questo tipo di eventi.

Il cetaceo era stato avvistato sulla spiaggia e, una volta accertato il decesso, sono stati coinvolti gli enti competenti per il recupero dell’animale. Sul posto è intervenuto il Rescue Team del progetto europeo Life Delfi, che ha coordinato le operazioni insieme alle istituzioni preposte, raggiungendo l’area via mare per individuare e mettere in sicurezza l’esemplare.

Per gli accertamenti scientifici è stata richiesta anche la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nei prossimi giorni verrà effettuata la necroscopia, fondamentale per chiarire le cause della morte del delfino e raccogliere dati utili alla tutela della specie.

Dall’Area Marina Protetta sottolineano l’importanza di queste analisi: comprendere le ragioni del decesso di un animale così giovane rappresenta un passaggio cruciale sia per la conservazione dei cetacei sia per la ricerca scientifica, soprattutto in un tratto di mare particolarmente sensibile come quello della Penisola Sorrentina.

L’episodio riaccende l’attenzione sullo stato di salute del mare e sull’importanza delle attività di monitoraggio e protezione della fauna marina.