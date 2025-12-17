Frattamaggiore piange Raffaele Parolisi: scomparso il consigliere comunale

La città di Frattamaggiore è in lutto per la scomparsa di Raffaele Parolisi, consigliere comunale venuto a mancare nella notte tra il 15 e il 16 dicembre a causa di un improvviso arresto cardiaco. Aveva 61 anni.

Figura molto conosciuta e stimata in ambito politico e civile, Parolisi ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale distinguendosi per il suo impegno costante a favore della collettività e per uno stile improntato al dialogo e all’ascolto. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in città, dove in tanti ne ricordano le qualità umane oltre che l’attività istituzionale.

A darne notizia nelle prime ore della mattina è stato il sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete, che ha espresso parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando il valore umano e politico di Parolisi, descritto come una persona sempre disponibile, capace di interpretare il ruolo pubblico con passione e senso di responsabilità.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da esponenti politici, associazioni e semplici cittadini, che hanno voluto ricordare Parolisi come un uomo delle istituzioni vicino ai bisogni reali della comunità. Tra i messaggi più sentiti anche quello della dottoressa Marianna Cacciapuoti, che ha voluto ricordare l’ultimo scambio avuto con lui, poche ore prima della tragica notizia.

Raffaele Parolisi lascia la moglie e tre figli.

I funerali si sono svolti mercoledì 17 dicembre alle ore 16.00, presso la Basilica di San Sossio a Frattamaggiore.

La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città, che oggi saluta un amministratore pubblico ricordato per l’impegno profuso al servizio del bene comune e per l’umanità dimostrata nel rapporto con i cittadini.