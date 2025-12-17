Mugnano del Cardinale, l’Amministrazione Comunale dona oltre 400 pensieri natalizi agli alunni dell’Istituto Comprensivo

In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione Comunale di Mugnano del Cardinale, guidata dal Sindaco Dr. Alessandro Napolitano, ha promosso un’iniziativa speciale rivolta ai più piccoli dell’Istituto Comprensivo, con l’obiettivo di regalare un momento di gioia e condivisione durante il periodo più atteso dell’anno.

A tutti gli alunni è stato consegnato un dono natalizio, per un totale di oltre 400 pensieri, come segno concreto di attenzione e vicinanza dell’Ente comunale nei confronti della comunità scolastica e delle famiglie.

Anche per quest’anno la scelta è ricaduta su un prodotto che rappresenta l’identità e le eccellenze del territorio: un torrone artigianale realizzato dallo storico Torronificio Mancaniello, azienda locale simbolo di tradizione, passione e qualità, da sempre legata alla storia e alla cultura gastronomica del paese.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività natalizie promosse dall’Amministrazione Comunale, con l’intento di valorizzare le realtà produttive locali e rafforzare il senso di comunità, partendo proprio dai più giovani.

Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha voluto accompagnare i bambini durante le festività natalizie, augurando loro un Natale sereno e un Anno Nuovo ricco di sorrisi, crescita e soddisfazioni.