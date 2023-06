Centro Autistico di Avellino, il monito di Salvatore Alaia

Celebrazioni, ricorrenze , festeggiamenti, tutte parole che portano la memoria indietro nel tempo e che hanno rappresentato una vera svolta per il bene comune; parole che, purtroppo ,ancora oggi non possono essere utilizzate per il Centro Autistico di Avellino . Si, è la pura e semplice verità di una vicenda a cui non si riesce a dare una risposta definitiva per venire incontro alle esigenze di tante famiglie che vivono sulla propria pelle lo spettro dell’autismo; ed è per questo che, in questa giornata storica, l’ex Sindaco di Sperone il dott.Salvatore Alaia ha scritto un messaggio al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , per invitarlo, nonostante i tanti impegni istituzionali, a dedicare la dovuta attenzione ad una problematica che si è persa nei meandri della burocrazia. È pur vero, dichiara Alaia, che tutto questo non rientra tra le prerogative del Presidente della Repubblica, ma la sensibilità e la solidarietà a favore di chi soffre non ha limiti nel tempo e nello spazio, pertanto in deroga a qualsiasi principio, un autorevole intervento del Capo dello Stato sicuramente può colmare quel vuoto che si è creato nel cuore di tante persone che credono ancora nelle Istituzioni.