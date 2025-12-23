Meteo Irpinia, Natale all’insegna del maltempo: piogge diffuse e neve in montagna

La giornata di mercoledì 24 dicembre 2025, vigilia di Natale, si presenterà sull’Irpinia con condizioni meteorologiche decisamente instabili. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata, con precipitazioni diffuse che si alterneranno a brevi e timide schiarite.

Le piogge interesseranno buona parte del territorio, risultando a tratti anche intense, in particolare lungo e a ridosso dei principali comprensori montuosi. Proprio sulle aree interne e in quota è atteso il ritorno della neve, con fiocchi che cadranno generalmente a partire dai 1300-1400 metri di altitudine, contribuendo a imbiancare le cime appenniniche.

Sul fronte termico si registrerà una flessione delle temperature, più avvertibile nei valori massimi, in un contesto tipicamente invernale.

I venti soffieranno moderati o tesi dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi locali, specie sui rilievi e nelle zone più esposte.

Una vigilia di Natale dunque dal sapore invernale, caratterizzata da tempo instabile e clima freddo, con scenari suggestivi sulle montagne irpine grazie al ritorno della neve.