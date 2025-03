Tragedia sfiorata al cimitero: coppia precipita in una cappella per il cedimento di una grata

​Questa mattina, nel cimitero di Giffoni Valle Piana (Salerno), si è verificato un incidente che ha coinvolto una coppia di coniugi sessantacinquenni. Mentre visitavano i propri cari, i due sono precipitati all’interno di una cappella a causa del cedimento di una grata metallica.

I coniugi hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto a scendere nello scavo e a riportare in superficie la coppia. Fortunatamente, le ferite riportate dai due non sono risultate gravi; tuttavia, sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto per accertamenti. ​