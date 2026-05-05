Igiene delle mani, un gesto che salva vite: il 5 maggio la giornata mondiale promossa dall’OMS

Il 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, un appuntamento che richiama l’attenzione su uno dei gesti più semplici ma anche più efficaci per la prevenzione delle infezioni.

Lo slogan scelto è chiaro: “Save lives, clean your hands”. Un invito rivolto in particolare agli operatori sanitari e a tutte le persone che accedono ai luoghi di cura, ma che riguarda da vicino ogni cittadino.

L’igiene delle mani, infatti, rappresenta una procedura rapida, accessibile e a basso costo, capace però di interrompere la trasmissione di infezioni e salvare milioni di vite ogni anno se eseguita correttamente.

Non è un caso che la data scelta sia proprio il 5 maggio:

cinque sono le dita di una mano, così come cinque sono i momenti fondamentali individuati dall’OMS per una corretta igienizzazione in ambito sanitario:

1. Prima di toccare il paziente

2. Prima di una procedura asettica

3. Dopo il rischio di esposizione a liquidi biologici

4. Dopo aver toccato il paziente

5. Dopo il contatto con l’ambiente circostante

L’Asl di Avellino aderisce alla campagna, rilanciando l’importanza di comportamenti corretti e consapevoli nei contesti sanitari e nella vita quotidiana.

Lavarsi le mani resta una delle prime barriere contro la diffusione di virus e batteri. Non solo negli ospedali, ma anche nelle azioni di tutti i giorni: prima dei pasti, durante la preparazione del cibo, o nell’assistenza a bambini e persone fragili.

Un gesto semplice, spesso sottovalutato, che invece rappresenta un atto concreto di responsabilità verso sé stessi e gli altri. Perché ogni mano pulita può davvero fare la differenza.