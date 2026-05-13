“Il pensiero di Aldo Moro e la Costituzione”: a Baiano la lectio magistralis di Marco Follini

Sarà dedicato alla figura e al pensiero politico di Aldo Moro il nuovo appuntamento della seconda edizione della “Scuola di Educazione Politica”, iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal centro di ricerca IRES.

Sabato 16 maggio, alle ore 11.00, il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà la lectio magistralis dal titolo “Il pensiero di Aldo Moro e la Costituzione”, un momento di approfondimento culturale e politico dedicato a uno dei protagonisti più importanti della storia repubblicana italiana.

Relatore dell’incontro sarà l’onorevole Marco Follini, politico e saggista, da anni attento studioso delle dinamiche istituzionali e del pensiero democratico italiano. A introdurre e coordinare i lavori sarà il professor Franco Vittoria, docente di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università Federico II di Napoli.

L’iniziativa si inserisce nel percorso formativo della “Scuola di Educazione Politica”, progetto nato con l’obiettivo di avvicinare cittadini, studenti e giovani amministratori ai grandi temi della democrazia, delle istituzioni e della partecipazione civile.

Al centro dell’incontro vi sarà la riflessione sull’eredità politica e culturale di Aldo Moro, figura simbolo del dialogo democratico e della centralità della Costituzione nella vita politica italiana. Un’occasione di confronto e approfondimento che punta a rilanciare il valore della memoria storica e dell’impegno civile, soprattutto tra le nuove generazioni.

L’evento si svolgerà presso il Teatro Colosseo di Baiano e si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio dedicati alla formazione politica e costituzionale.