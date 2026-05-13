“Creature in cammino: Voci dalla Palestina”, a Visciano cultura, musica e testimonianza civile

VISCIANO – Un incontro tra letteratura, musica e memoria collettiva per dare voce alla Palestina attraverso l’arte e la cultura. È questo il cuore di “Creature in cammino: Voci dalla Palestina”, l’evento promosso dall’APS Unitre Visciano ETS in collaborazione con l’Associazione “Le Note di Napoli” e con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito della rassegna nazionale “Il Maggio dei Libri”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18:30, presso l’Oasi di Maria di Visciano, in via Bruno La Manna 10.

Protagonista della serata sarà la scrittrice e attivista palestinese Souzan Fatayer, che presenterà il libro “La Collana di Yasmin”, opera intensa e significativa che affronta i temi dell’identità, della memoria e della resilienza di un popolo segnato dal conflitto ma capace di custodire dignità e speranza.

L’evento non sarà soltanto una presentazione letteraria. Durante la serata verrà infatti presentato in anteprima l’inedito musicale “Canta, terra senza sonno”, un progetto artistico che intreccia parole, immagini e melodia per raccontare il dolore e la forza della Palestina, con particolare attenzione ai bambini di Gaza.

A introdurre l’incontro saranno Ines Picardi dell’Associazione “Le Note di Napoli” e Lucia Giacomino dell’APS Unitre Visciano ETS. La produzione musicale e video porta la firma di Claudio Mirano, mentre i versi sono di Domenico Montanaro. L’interpretazione vocale sarà affidata alla voce di Annamaria D’Elia.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso dall’Unitre Visciano, da sempre impegnata nella diffusione di eventi che favoriscono dialogo, riflessione e partecipazione civile attraverso la cultura.

Una serata che si preannuncia intensa e carica di emozioni, dove letteratura e musica diventeranno strumenti di incontro e testimonianza, per mantenere viva l’attenzione su una terra ferita e sul valore universale della pace.