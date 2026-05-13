A Quadrelle arriva Mastella: sostegno a Carmine Isola per le Comunali

QUADRELLE – Sarà uno degli appuntamenti centrali della campagna elettorale di Quadrelle Futura quello in programma domani, giovedì 14 maggio, alle ore 18:30 in Corso Vittorio Emanuele n.32, dove il candidato sindaco dottor Carmine Isola incontrerà cittadini, famiglie e sostenitori.
Ospite dell’iniziativa sarà l’onorevole Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento e storico leader politico nazionale, che interverrà per esprimere il proprio sostegno al progetto amministrativo guidato da Carmine Isola.
Alla manifestazione prenderanno parte anche l’assessora all’Agricoltura della Regione Campania, dottoressa Carmela Serluca, e il segretario regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta.
L’evento rappresenta un momento importante per la lista Quadrelle Futura, impegnata nelle ultime settimane in un intenso percorso di confronto con il territorio, attraverso incontri, ascolto e proposte rivolte alla comunità.
Nel corso della serata saranno affrontati diversi temi legati al futuro del paese: sviluppo del territorio, servizi, ambiente, agricoltura, giovani e rilancio sociale ed economico di Quadrelle.
Attesa una significativa partecipazione di cittadini e simpatizzanti per un incontro che punta al dialogo diretto con la comunità e alla condivisione del progetto politico-amministrativo della squadra guidata da Carmine Isola.