Mugnano del Cardinale- Laurea per l’Ispettore Pellegrino Prezioso

L’Ispettore Pellegrino Prezioso ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche, raggiungendo un significativo obiettivo personale e professionale. Il percorso universitario, orientato alla formazione di competenze nel campo del diritto applicato, consente di acquisire strumenti fondamentali per l’analisi, l’interpretazione e la gestione delle questioni giuridiche nei diversi ambiti operativi. Un percorso impegnativo che l’Ispettore Prezioso ha affrontato con costanza e determinazione, conciliando gli studi accademici con le responsabilità legate al servizio. Il conseguimento della laurea rappresenta non solo un traguardo formativo, ma anche la conferma di un impegno concreto verso la crescita professionale e l’aggiornamento continuo delle proprie competenze. L’esperienza maturata sul campo si arricchisce così di una preparazione accademica che contribuisce a rafforzarne ulteriormente il profilo professionale.

Dopo essere diventato Ispettore la settimana scorsa, il giovane Pellegrino è da oggi anche laureato. A lui giungono gli auguri da parte di tutta la famiglia. Il Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie di Mugnano del Cardinale e la redazione di Binews si associano agli auguri.