Cultura digitale, la Campania tra le prime regioni italiane a raggiungere gli obiettivi del PNRR

CAMPANIA – La Regione Campania si conferma tra le realtà più virtuose d’Italia nel processo di digitalizzazione del patrimonio culturale previsto dal PNRR – Missione Cultura.

La Campania, infatti, è tra le prime regioni italiane ad aver raggiunto il target assegnato dal Ministero della Cultura, contribuendo in maniera significativa anche al raggiungimento degli obiettivi europei affidati all’Italia.

Importanti i numeri dell’operazione: sono già oltre 2,2 milioni le risorse digitali collaudate e trasferite sulla piattaforma nazionale del Ministero della Cultura, con un risultato che supera di circa il 20% l’obiettivo minimo fissato.

A queste si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di risorse attualmente in fase di validazione, confermando la portata di un progetto destinato a valorizzare e rendere accessibile un enorme patrimonio storico, artistico e culturale.

L’iniziativa punta infatti a trasformare archivi, documenti, immagini e contenuti custoditi negli istituti culturali in un patrimonio condiviso e consultabile, favorendo la diffusione della conoscenza e la tutela della memoria collettiva attraverso le nuove tecnologie.

Un traguardo che rafforza il ruolo della Campania nel panorama nazionale della valorizzazione culturale e dell’innovazione digitale applicata ai beni culturali.