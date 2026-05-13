Coldiretti Terzigno si tinge di cultura: la nuova sede apre con la mostra sul Vesuvio “Il Respiro del Gigante”

Il 15 Maggio il taglio del nastro della nuova sede Coldiretti di Terzigno, ospitata nella nuova sede della Pro Loco Terzigno APS, insieme all’inaugurazione della mostra multimediale permanente “Il Respiro del Gigante”.

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Venerdì 15 Maggio 2026, alle ore 18:30, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sezione territoriale di Coldiretti Terzigno, ospitata all’interno della nuova sede della Pro Loco Terzigno, in Corso Alessandro Volta n. 79 a Terzigno.

L’inaugurazione della sezione Coldiretti di Terzigno avverrà in concomitanza con quella della nuova sede della Pro Loco Terzigno APS e della mostra multimediale permanente “Il Respiro del Gigante”, ospitata al suo interno e dedicata alle grandi eruzioni del Vesuvio del XX secolo e alla vicenda del Pompeii Airfield, il campo d’aviazione militare statunitense realizzato a Terzigno durante la Seconda Guerra Mondiale e distrutto dall’ultima eruzione del vulcano nel Marzo 1944.

L’apertura della nuova sede Coldiretti rappresenta un importante risultato per il territorio e nasce con l’obiettivo di offrire un presidio stabile e operativo a supporto degli agricoltori, delle imprese agricole e delle produzioni d’eccellenza del comprensorio vesuviano.

La nuova struttura sarà infatti un punto di riferimento per il mondo agricolo locale, pensato per rafforzare il rapporto tra agricoltura, identità territoriale, promozione delle eccellenze agroalimentari e sviluppo sostenibile.

La collaborazione tra Coldiretti e Pro Loco Terzigno APS, fortemente favorita anche dal presidente della Pro Loco Terzigno, Francesco Ambrosio, rappresentante di Napoli della Coldiretti, punta a creare una sinergia concreta tra il comparto agricolo e le attività culturali, associative e di valorizzazione territoriale portate avanti dalla Pro Loco.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio finalizzato alla promozione del territorio vesuviano, delle sue produzioni agricole e delle sue tradizioni, con particolare attenzione alle aziende locali, alla filiera agricola e alla tutela delle identità rurali del territorio.

La mostra invece propone un percorso espositivo con fotografie storiche, documenti e installazioni multimediali dedicate alla memoria storica del territorio vesuviano.

L’esposizione gode dei patrocini morali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, del Comune di Terzigno e del Comune di Napoli, oltre alla collaborazione scientifica dell’Osservatorio Vesuviano.

Sabato 16 Maggio 2026 e Domenica 17 Maggio 2026 si terranno inoltre due giornate di open day, pensate per consentire alla cittadinanza, ai visitatori e agli operatori del settore di conoscere la nuova sede, approfondire le attività della sezione Coldiretti di Terzigno e visitare gratuitamente la mostra.

Prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, insieme a esponenti del mondo agricolo, dell’associazionismo, della cultura e della valorizzazione territoriale.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento sociale e territoriale per Terzigno e per il comprensorio vesuviano, con l’obiettivo di creare un nuovo punto di riferimento per cittadini, imprese agricole, operatori del settore e visitatori.