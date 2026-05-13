AVELLINO. NELLO PIZZA – Una strategia per rilanciare il Commercio, il candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza: «Agevolazioni su sosta, fitti e tributi per risollevare le sorti delle attività commerciali»

Appare del tutto evidente che ad Avellino il Commercio ristagni da tempo. Basta farsi un giro per la città e vedere quanti sono i negozi con le serrande abbassate. Una situazione che non si registrava da tempo, lo dicono le associazioni di categoria, e non tutto è frutto della crisi che si trascina dalla diffusione del Covid, acuita dalle guerre e dal caro energia. Per affrontare la questione in maniera organica il candidato a sindaco del campo largo, Nello Pizza, ha immaginato una serie di iniziative che, nel loro complesso, potranno dare risposte concrete e durature agli esercenti.

«Se non si creano le condizioni per un rilancio delle attività – afferma Pizza – diventa complicato poter far reggere i negozi, dal centro ai quartieri. Le difficoltà, seppure diverse, si registrano ovunque ed è giunto il momento di trovare soluzioni. Per questo motivo la prima cosa che farò, su mandato dei cittadini, è quella di aprire un tavolo permanente sul commercio con gli esercenti, i loro rappresentanti e le associazioni di categoria. Solo dal confronto e dalla raccolta delle istanze, tra chi vive queste problematiche ogni giorno, si può individuare un percorso che porti a voltare pagina. Basta con gli eventi spot organizzati negli ultimi anni che duravano il tempo dell’appuntamento e il giorno seguente si era punto e a capo. Serve una strategia condivisa».

Parallelamente all’acquisizione di informazioni e bisogni, quindi, Pizza avvierà nell’immediato anche un’azione mirata. «Dobbiamo assicurare ai cittadini un breve lasso di tempo per commissioni veloci – dice Pizza – nell’ordine dei 20 minuti, per poter ritirare un acquisto, senza dover pagare il ticket del parcheggio, mostrando magari lo scontrino a chi effettua i controlli sulle aree di sosta a pagamento. A chi apre un’attività l’amministrazione, attraverso una convenzione con i proprietari degli immobili, farà in modo di garantire un contributo sui fitti, così come un’agevolazione sui tributi comunali».

Ma non è tutto. Per ridare un impulso alle attività commerciali, il candidato del centrosinistra propone la pianificazione di un programma di eventi durante tutto l’arco dell’anno: «Non solo concerti o momenti ludici – spiega – ma anche rassegne, appuntamenti culturali, forum e festival anche legati all’identità del territorio, tra enogastronomia e prodotti tipici. Oltre a serate dedicate alle vetrine con aperture straordinarie dei negozi. L’obiettivo è fare in modo che ci sia sempre un motivo di attrazione per far venire gente in città anche da fuori. Naturalmente, queste iniziative dovranno coinvolgere tutta Avellino, così come gli addobbi di Natale o le luminarie di Ferragosto non saranno più ad appannaggio solo del centro. Faremo in modo, anche sul commercio, che non esista più solo e soltanto un’unica via dello shopping».