Road to A1: Avellino apre la serie a Bologna

Si apre la serie. L’Unicusano Avellino Basket è pronta a tornare in campo per i playoff, con gara 1 contro la Fortitudo Bologna in programma giovedì 7 maggio alle ore 20:30 al PalaDozza.

Dopo aver conquistato l’accesso alla fase finale superando Cremona nel play-in, i biancoverdi si ritrovano ora di fronte a uno degli avversari più esperti del campionato. La serie, al meglio delle cinque gare, rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Di Carlo.

Il livello si alza e non ci sono più margini. Serviranno intensità, attenzione e continuità nell’arco dei quaranta minuti, contro una Fortitudo che potrà contare sul fattore campo nelle prime due sfide.

Avellino arriva a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi, consapevole di aver già dimostrato, nel momento decisivo della stagione, di saper reggere la pressione.

Adesso si gioca per andare avanti.

E ogni possesso può fare la differenza.