Boxe Maddalonese, tra sport e speranza: storie vere che arrivano sul grande schermo

Nel mondo dello sport, ci sono realtà che vanno ben oltre la semplice competizione. È il caso della Boxe Maddalonese Team Boxic del maestro Clemente Di Crescenzo, punto di riferimento per tanti giovani che cercano riscatto, disciplina e una direzione diversa nella vita. Qui la boxe non è solo allenamento fisico, ma un percorso umano fatto di sacrifici, regole e seconde possibilità.

Attivi nel sociale fin dal 2015, la palestra guidata da Di Crescenzo ha deciso da subito di offrire gratuitamente sessioni di allenamento ai ragazzi, per toglierli dalla strada. Per il suo impegno ha ricevuto allo Stadio Diego Armando Maradona un premio importante: una medaglia d’oro da parte dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Coni

In questo contesto, nasce un legame speciale con il cinema. L’esperienza autentica della palestra e del suo maestro diventa infatti parte integrante del film “Ho visto un sogno”, diretto da Carlo Della Volpe. Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di un racconto che porta sullo schermo storie vere, vissute ogni giorno dentro e fuori dal ring.

A rendere tutto ancora più significativo è la scelta di uno sponsor ufficiale che ha deciso di sostenere il progetto a titolo completamente gratuito. Un gesto che rompe gli schemi tradizionali della sponsorizzazione e si trasforma in un atto concreto di fiducia verso chi lavora sul territorio.

“La decisione di affiancare sia la palestra che il film è tutt’altro che casuale: significa credere nei giovani, nelle opportunità di cambiamento e in chi combatte ogni giorno per costruire un futuro migliore. Il film diventa così l’estensione naturale di un lavoro già in atto, amplificandone il messaggio e portandolo a un pubblico più ampio” dichiara Di Crescenzo.

“Ho visto un sogno” non è solo cinema, ma testimonianza. E il sostegno ricevuto dimostra che, anche oggi, esistono realtà capaci di guardare oltre il profitto, scegliendo di investire nelle persone e nelle loro storie.

“Perché a volte è proprio partendo da una palestra di periferia che nascono i racconti più veri. E basta qualcuno disposto a crederci per trasformarli in qualcosa che lascia il segno” è la riflessione soddisfatta del regista Carlo Della Volpe.