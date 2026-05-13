Floria Bufano, presenta ad Avellino letteraria: “In amore e in guerra”

Un nuovo appuntamento di Avellino Letteraria, sabato 16 maggio alle 18. presso villa Amendola. Ospite della serata l’autrice, Floria Bufano, presenta il libro: “In amore e in guerra”.

Una raccolta poetica che analizza il sottile confine tra sentimento e conflitto, svelando come amore e guerra siano opposti ma intensamente intessute nell’esperienza umana. Le liriche danno voce a un viaggio interiore intenso, in cui la relazione con l’altro diventa al tempo stesso rifugio e campo di battaglia, luogo di passione, perdita, desiderio e rinascita. Attraverso immagini evocative e metafore belliche, la voce poetica esplora la complessità dei legami umani, interrogandosi sulla possibilità di amare senza ferire e sul legame profondo tra conflitto e bisogno d’amore.

Introduce la serata il direttore artistico, Annamaria Picillo. Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, Lucia Forino, dialogheranno con l’autrice, il sociologo, Maurizio Vitiello, e il giornalista, Pino Cotarelli.

Intermezzo musicale a cura del maestro, Mario Murru alla chitarra. L’attore, performer e autore, Tommaso Tuccillo, leggerà alcuni brani del libro. Coordina la serata, la giornalista, Daniela Apuzza. Nel corso della serata verranno proiettate opere di artisti famosi. Partner ufficiale dell’evento: “Oliviero Industria Dolciaria”, la tradizione irpinia, la passione per il dolce artigianale.