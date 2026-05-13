TUFINO. Grande partecipazione alla 5ª Giornata della Prevenzione: visite gratuite e solidarietà al servizio dei cittadini

Una giornata all’insegna della salute, della prevenzione e della partecipazione collettiva quella vissuta ieri, 12 maggio 2026, dalla comunità cittadina in occasione della 5ª edizione della Giornata della Prevenzione, iniziativa che ha registrato una straordinaria affluenza di cittadini e un forte coinvolgimento di professionisti, associazioni e volontari.

Centinaia di persone hanno preso parte con entusiasmo alle visite gratuite organizzate grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Arvonio e alla collaborazione della dottoressa Mara De Falco, da anni attiva nel campo della prevenzione oncologica e promotrice di importanti iniziative dedicate alla tutela della salute.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi specialisti che hanno messo gratuitamente a disposizione competenza e professionalità. Tra questi il direttore, dottor C. Dalia, impegnato nelle visite internistiche e negli esami Eco TSA, la dottoressa M. D. Pasquale per le visite reumatologiche e il dottor V. Stingone per le valutazioni e i trattamenti osteopatici.

Importante anche il contributo dell’associazione AMDOS di Forino, che ha arricchito il programma con visite senologiche effettuate dal dottor Carlo Iannace e con ecografie diagnostiche curate dal dottor M. Capozzi, offrendo un concreto supporto sanitario a numerosi cittadini.

Fondamentale inoltre la presenza del Rotaract Club e di AIDO, che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione attraverso attività di supporto, sensibilizzazione e volontariato.

La giornata non è stata soltanto un’occasione per effettuare controlli gratuiti, ma ha rappresentato anche un forte momento di comunità, capace di unire solidarietà, attenzione verso il prossimo e cultura della prevenzione. Un messaggio chiaro e condiviso: investire nella prevenzione significa costruire una comunità più consapevole, forte e attenta alla salute dei cittadini.

Un ringraziamento finale è stato rivolto a tutti i medici, ai volontari, alle associazioni e ai cittadini che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo a rendere ancora una volta speciale e significativa questa quinta edizione della Giornata della Prevenzione.