Napoli, albero si abbatte su uno scooter al Vomero: paura in via Tino da Camaino, nessun ferito

Momenti di apprensione nel quartiere Vomero, a Napoli, dove un albero è improvvisamente crollato su uno scooter parcheggiato lungo via Tino da Camaino. L’episodio, avvenuto nelle ultime ore, non ha fortunatamente causato feriti, ma ha sollevato ancora una volta interrogativi sulla sicurezza delle alberature cittadine.

Il mezzo a due ruote è rimasto completamente sommerso dai rami e dalla chioma dell’albero caduto, riportando evidenti danni. La scena è stata documentata e segnalata da un residente sui social, attirando l’attenzione anche del deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato sul tema della manutenzione urbana e del verde pubblico.

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo potrebbe essere stato favorito dal vento forte e dalle condizioni di instabilità della pianta, in una zona caratterizzata da una fitta presenza di alberi. Episodi simili, infatti, non risultano isolati: negli ultimi mesi al Vomero e in altre aree della città si sono registrati diversi casi di alberi caduti o rami spezzati, spesso in concomitanza con condizioni meteo avverse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Municipale per mettere in sicurezza l’area e consentire la rimozione dell’albero, evitando ulteriori rischi per pedoni e automobilisti.

L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di controlli più frequenti e interventi preventivi sul patrimonio arboreo cittadino, per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire danni a persone e cose.