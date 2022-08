Forino (Av): L’ immortale ricordo della giovane Elena Esposito da oggi cementato nella nuova manifestazione sportiva ” FORINO CORRE” .

Era il 29 Dicembre 2020 quando la Comunità Forinese già malamente provata da nefasti effetti legati alla Pandemia da Covid, veniva ulteriormente shoccata dalla prematura perdita dovuta ad un male incurabile di una sua concittadina trentenne Elena Esposito, ragazza solare, mamma esemplare , giovane bella e disponibile con tutti. Il Sindaco Olivieri interpretando il profondo dolore dell’intera comunita’

ritenne opportuno e doveroso, facendosi portavoce del diffuso sentimento di angoscia dell’intera comunità forinese, proclamare il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti. La luminosa scia di Elena è rimasta nel cuore di tutti i forinesi, e da questo momento in poi il suo ricordo resterà ancora più vivo e sentito negli anni a venire grazie a “FORINO CORRE” manifestazione di beneficenza che si svolgerà tra le strade di Forino Sabato 20 Agosto c.a dalle ore 16.30 alle ore 20.30 voluta dalla famiglia della giovane forinese con iscrizione ad offerta libera sul posto il cui ricavato sarà devoluto a scopi umanitari e di ricerca. La stessa manifestazione è stata Patrocinata dal Comune di Forino e con sponsor ufficiali Ristorante La Carabina, Azienda Agricola De Maio, Caramico Cash &Carry, Caseificio La Fonte del Formaggio, Agricola Meridionale , Libertas Forino. La gara non sarà competitiva ed a tutti i partecipanti verranno consegnati una maglietta ricordo, gadget e premi a sorteggio. Daniele Biondi