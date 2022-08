IRPINIA. Prima edizione poetica “Quando i Versi… si fanno Cielo”

Si è svolta, in un’atmosfera quasi surreale, la Seconda serata commemorativa dedicata alle care Cristina Mariconda, Angela Verderame e Gaetana Cirino e si è dato così vita alla Prima edizione poetica “Quando i Versi… si fanno Cielo”; è stata la novità di quest’anno che accompagnerà l’appuntamento ormai annuale itinerante per tutte le piazze delle varie frazioni del serinese.

Una serata pregna di emozioni palpabili, vive, vere, dove i protagonisti della serata sono stati i “sentimenti d’amore” sgorgati da ogni cuore degli intervenuti.

Ringrazio profondamente Don Luca Monti, un giovane sacerdote che con grande carisma ha celebrato la santa messa coinvolgendoci tutti con profonde riflessioni. Poi, in religioso silenzio, si è svolta la fiaccolata partita dalla chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo fino ad arrivare al Palazzo di San Giuseppe Moscati, dove si sono potuti visitare gli appartamenti della casa natia del santo medico e la cappella privata dove si recava ogni giorno per pregare.

Nel bellissimo chiostro si è poi svolta la cerimonia commemorativa alla presenza di un folto pubblico di parenti congiunti, di poeti, di amici e conoscenti, infine e non per ultime, le istituzioni.

I miei più vivi ringraziamenti vanno al Sindaco di Santa Lucia di Serino, il dott. Ottaviano Vistocco, una persona di grande sensibilità che ci ha accolti coi suoi calorosi saluti, dando inizio alla serata. Ringraziamenti estesi anche alla Pro Loco tutta con a capo il presidente Arcangelo Masucci per disponibilità e accoglienza; il mio personale grazie va anche a Mario Aurilia e all’amico poeta, il Tenente della Polizia Municipale Federico Rodia.

Inoltre, i miei più sentiti ringraziamenti vanno anche al primo cittadino del Comune di Serino, l’Avv. Vito Pelosi, che ci ha raggiunti a metà manifestazione, assicurando nel frattempo tre preziose presenze in sua vece – il Vicesindaco Donato Di Zenzo, l’Ass. alla Cultura, l’Avv. Carmelina Amoroso e l’Ass. alla Pubblica Istruzione, la Dott.ssa Franca Filarmonico. Ringraziamenti vivissimi anche al Maestro Pietro Mariconda che, grazie alla sua musica, ha sublimato i momenti più belli della serata.

Ringrazio i poeti intervenuti che si sono susseguiti con toccanti versi dedicati ai loro cari, regalando agli astanti il loro abbraccio poetico: non sono mancati momenti di commozione. Grazie ai loro versi, la terra si è unita al cielo con un filo invisibile d’amore che ha raggiunto l’eternità. I poeti che hanno declamato per noi sono stati: Donato Anzante, Lauramaria Anzuoni, Nicola Branchi, Carmelo Cundari, Giuseppina De Luca, Liliana Fiocca, Carolina Gaita, Rocco Granese, Sofia Iacobucci, Rosetta Metallo, Elena Opromolla, Angela Randazzo e Andrea Sbarra.

Grazie ad una giuria popolare scelta al momento, si sono classificati sul podio, con tre targhe messe a disposizione dai familiari delle tre Donne, i seguenti poeti:

Andrea Sbarra da Napoli che ha conquistato il Primo posto con la poesia “L’urdimo juorno cu ‘o nonno mio”

Sofia Iacobucci da Altavilla Irpina (AV) che ha conquistato il Secondo posto con la poesia “A mio padre”

Giuseppina De Luca da Santo Stefano del Sole (AV) che ha conquistato il Terzo posto con la poesia “Proverò”.

Si ringraziano le famiglie Mariconda, Verderame e Cirino per la collaborazione, la famiglia di San Giuseppe Moscati per l’ospitalità nel chiostro e la comunità tutta di Santa Lucia di Serino e dintorni che ha preso parte alla serata.

L’appuntamento è previsto per l’anno prossimo, sempre in estate, in un’altra piazza, per ricordare e mai dimenticare le nostre amate che, assieme a tutti i nostri angeli in Paradiso, aspetteranno frementi questo appuntamento per fare festa con tutti noi.