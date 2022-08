Ottaviano: Il Museo viaggiante di D10S arriverà nel vesuviano.

Il museo viaggiante di D10S arriverà nel vesuviano. Quest’anno il compleanno dell’indimenticato campione argentino si festeggerà anche nel Comprensorio vesuviano. Dal 28 al 30 ottobre presso la “Masseria Club” di Piazzolla di Nola sarà allestito il museo, patrimonio della famiglia Vignati. ” In viaggio con D10S” è il titolo dell’evento, dove sarà possibile ammirare da vicino numerosi cimeli appartenuti al campione argentino. Un percorso che parte dalle innumerevoli magliette da calcio, le tute, materiale tecnico fino alla teca contenente la sua scarpa da gioco. Tante le sorprese in programma nei tre giorni di mostra. Non sveliamo nulla, ma segnate la data in rosso.