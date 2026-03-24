Domenica delle Palme a Mugnano del Cardinale: la comunità si raccoglie nel segno della fede e della tradizione

Con la Domenica delle Palme si apre uno dei momenti più intensi e significativi dell’anno liturgico, tempo di raccoglimento e di profonda riflessione per l’intera comunità cristiana. Anche a Mugnano del Cardinale i fedeli si preparano a vivere questo appuntamento con partecipazione e devozione.

Alle ore 10:00, in Piazza Umberto I, si terrà la solenne benedizione delle palme dal sagrato del Santuario, gesto che richiama l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e che ogni anno rinnova il legame tra tradizione e fede. A seguire, il corteo accompagnerà i presenti all’interno del Santuario di Santa Filomena per la Santa Messa, cuore spirituale del paese.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, la comunità si ritroverà nuovamente per la Santa Via Crucis. La processione partirà da Piazza Cardinale e, attraversando via Garibaldi, giungerà fino a Piazza Umberto I, offrendo ai fedeli un momento di meditazione sul mistero della Passione di Cristo, in un clima di silenzio, preghiera e condivisione.

Le celebrazioni saranno guidate dal rettore del Santuario di Santa Filomena, don Giuseppe Autorino, che accompagnerà i fedeli in questo cammino spirituale verso la Pasqua.

Un’occasione preziosa per riscoprire il senso più autentico della fede, nel segno della comunità, della tradizione e della speranza cristiana.