Avella, nasce “Visione Comune”: Cacace e Maietta lasciano Cambia Avella

Ad Avella si ridisegnano gli equilibri politici in Consiglio comunale. Le consigliere Chiara Cacace e Fatima Maietta hanno ufficializzato l’uscita dal gruppo Cambia Avella, dando vita a una nuova realtà politica denominata “Visione Comune”.

La decisione segna un passaggio importante per la minoranza consiliare, già indebolita in passato dall’uscita del consigliere Vittorio Pellegrino, passato successivamente in maggioranza. Cacace e Maietta erano state elette proprio nella lista Cambia Avella insieme ai consiglieri Michele Salapete e allo stesso Pellegrino, contribuendo inizialmente a costruire un fronte unitario di opposizione.

Con la nascita di Visione Comune, le due consigliere sembrano voler intraprendere un percorso politico autonomo, fondato – come suggerisce il nome – su una progettualità condivisa e orientata al dialogo. Non sfugge, infatti, quello che molti osservatori interpretano come un possibile segnale di apertura verso l’attuale amministrazione guidata dal sindaco: una sorta di “occhiolino” che potrebbe preludere a future collaborazioni su singoli temi o provvedimenti.

Resta ora da capire quali saranno le conseguenze concrete di questa scelta sugli equilibri consiliari e se il nuovo gruppo riuscirà a ritagliarsi un ruolo centrale nel dibattito politico cittadino. Di certo, la nascita di Visione Comune introduce una nuova dinamica nella scena politica avellana, destinata a incidere sulle prossime evoluzioni amministrative.