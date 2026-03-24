“Street Food & Cabaret”, a Trecase due giorni di solidarietà, gusto e spettacolo

Sarà un fine settimana all’insegna della condivisione, del divertimento e della solidarietà quello in programma l’11 e 12 aprile 2026 a Trecase, dove la Parrocchia Sant’Antonio di Padova organizza l’evento “Street Food & Cabaret”.

Non una semplice manifestazione, ma un vero progetto di comunità: due giorni pensati per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di spazi moderni e sicuri dedicati ai giovani del territorio.

Famiglie protagoniste: nasce un progetto condiviso

Alla base dell’iniziativa c’è l’impegno concreto delle famiglie parrocchiali, che hanno scelto di mettersi in gioco per costruire nuove opportunità di crescita per bambini e ragazzi.

Un gesto di grande valore sociale che trasforma il tempo libero in investimento sul futuro: l’obiettivo è creare luoghi di aggregazione accoglienti, dove i giovani possano sentirsi parte di una comunità viva.

La visione di Don Francesco: “Una casa per tutti”

Guida e anima del progetto è Don Francesco Pinto, parroco della comunità, che sottolinea il senso profondo dell’iniziativa:

«Vogliamo ampliare la nostra comunità e renderla una casa dalle porte aperte, dove ogni ragazzo possa trovare spazio, ascolto e opportunità. Costruire per i giovani significa investire nella speranza».

Cabaret e grandi nomi della comicità

Il programma prevede un ricco cartellone di spettacoli con protagonisti alcuni volti noti della comicità italiana, pronti a regalare due serate all’insegna della leggerezza e del sorriso:

Simone Schettino

Pasquale Palma

Antonio D’Ausilio

Lello Musella

Nando Varriale

Nello Iorio

Ciro Ceruti

Antonio Colursi

Un viaggio nel gusto tra eccellenze del territorio

Accanto allo spettacolo, un percorso enogastronomico che celebra le tradizioni locali con la partecipazione di importanti realtà del settore:

Antica Pizzeria Da Michele

La Masardona

Pasticceria Poppella

M’butto Stick

Ti Fidi di Me

Ogni degustazione contribuirà direttamente alla raccolta fondi, trasformando il cibo in strumento di solidarietà.

Cultura e territorio: il convegno con Slow Food

Spazio anche alla riflessione con il convegno organizzato insieme a Slow Food, dal titolo:

“Radici nel piatto: il legame indissolubile tra street food, territorio e biodiversità vesuviana”

Protagonista sarà il Pisello Centogiorni, eccellenza locale e presidio Slow Food, simbolo della ricchezza agricola del territorio vesuviano.

Un evento per tutta la famiglia

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutte le età:

area giochi attrezzata per bambini

stand gastronomici

spettacoli serali

momenti culturali

Partecipare significherà non solo vivere due giornate di festa, ma contribuire concretamente alla nascita di nuovi spazi dedicati ai giovani.