“Street Food & Cabaret”, a Trecase due giorni di solidarietà, gusto e spettacolo

24/03/2026 binews.it EVIDENZA, VESUVIANO 0

“Street Food & Cabaret”, a Trecase due giorni di solidarietà, gusto e spettacolo

Sarà un fine settimana all’insegna della condivisione, del divertimento e della solidarietà quello in programma l’11 e 12 aprile 2026 a Trecase, dove la Parrocchia Sant’Antonio di Padova organizza l’evento “Street Food & Cabaret”.

Non una semplice manifestazione, ma un vero progetto di comunità: due giorni pensati per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di spazi moderni e sicuri dedicati ai giovani del territorio.

Famiglie protagoniste: nasce un progetto condiviso

Alla base dell’iniziativa c’è l’impegno concreto delle famiglie parrocchiali, che hanno scelto di mettersi in gioco per costruire nuove opportunità di crescita per bambini e ragazzi.

Un gesto di grande valore sociale che trasforma il tempo libero in investimento sul futuro: l’obiettivo è creare luoghi di aggregazione accoglienti, dove i giovani possano sentirsi parte di una comunità viva.

La visione di Don Francesco: “Una casa per tutti”

Guida e anima del progetto è Don Francesco Pinto, parroco della comunità, che sottolinea il senso profondo dell’iniziativa:

«Vogliamo ampliare la nostra comunità e renderla una casa dalle porte aperte, dove ogni ragazzo possa trovare spazio, ascolto e opportunità. Costruire per i giovani significa investire nella speranza».

Cabaret e grandi nomi della comicità

Il programma prevede un ricco cartellone di spettacoli con protagonisti alcuni volti noti della comicità italiana, pronti a regalare due serate all’insegna della leggerezza e del sorriso:

  • Simone Schettino
  • Pasquale Palma
  • Antonio D’Ausilio
  • Lello Musella
  • Nando Varriale
  • Nello Iorio
  • Ciro Ceruti
  • Antonio Colursi

Un viaggio nel gusto tra eccellenze del territorio

Accanto allo spettacolo, un percorso enogastronomico che celebra le tradizioni locali con la partecipazione di importanti realtà del settore:

  • Antica Pizzeria Da Michele
  • La Masardona
  • Pasticceria Poppella
  • M’butto Stick
  • Ti Fidi di Me

Ogni degustazione contribuirà direttamente alla raccolta fondi, trasformando il cibo in strumento di solidarietà.

Cultura e territorio: il convegno con Slow Food

Spazio anche alla riflessione con il convegno organizzato insieme a Slow Food, dal titolo:

“Radici nel piatto: il legame indissolubile tra street food, territorio e biodiversità vesuviana”

Protagonista sarà il Pisello Centogiorni, eccellenza locale e presidio Slow Food, simbolo della ricchezza agricola del territorio vesuviano.

Un evento per tutta la famiglia

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutte le età:

  • area giochi attrezzata per bambini
  • stand gastronomici
  • spettacoli serali
  • momenti culturali

Partecipare significherà non solo vivere due giornate di festa, ma contribuire concretamente alla nascita di nuovi spazi dedicati ai giovani.

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