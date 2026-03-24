“Street Food & Cabaret”, a Trecase due giorni di solidarietà, gusto e spettacolo

Sarà un fine settimana all’insegna della condivisione, del divertimento e della solidarietà quello in programma l’11 e 12 aprile 2026 a Trecase, dove la Parrocchia Sant’Antonio di Padova organizza l’evento “Street Food & Cabaret”.
Non una semplice manifestazione, ma un vero progetto di comunità: due giorni pensati per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di spazi moderni e sicuri dedicati ai giovani del territorio.
Famiglie protagoniste: nasce un progetto condiviso
Alla base dell’iniziativa c’è l’impegno concreto delle famiglie parrocchiali, che hanno scelto di mettersi in gioco per costruire nuove opportunità di crescita per bambini e ragazzi.
Un gesto di grande valore sociale che trasforma il tempo libero in investimento sul futuro: l’obiettivo è creare luoghi di aggregazione accoglienti, dove i giovani possano sentirsi parte di una comunità viva.
La visione di Don Francesco: “Una casa per tutti”
Guida e anima del progetto è Don Francesco Pinto, parroco della comunità, che sottolinea il senso profondo dell’iniziativa:
«Vogliamo ampliare la nostra comunità e renderla una casa dalle porte aperte, dove ogni ragazzo possa trovare spazio, ascolto e opportunità. Costruire per i giovani significa investire nella speranza».
Cabaret e grandi nomi della comicità
Il programma prevede un ricco cartellone di spettacoli con protagonisti alcuni volti noti della comicità italiana, pronti a regalare due serate all’insegna della leggerezza e del sorriso:
- Simone Schettino
- Pasquale Palma
- Antonio D’Ausilio
- Lello Musella
- Nando Varriale
- Nello Iorio
- Ciro Ceruti
- Antonio Colursi
Un viaggio nel gusto tra eccellenze del territorio
Accanto allo spettacolo, un percorso enogastronomico che celebra le tradizioni locali con la partecipazione di importanti realtà del settore:
- Antica Pizzeria Da Michele
- La Masardona
- Pasticceria Poppella
- M’butto Stick
- Ti Fidi di Me
Ogni degustazione contribuirà direttamente alla raccolta fondi, trasformando il cibo in strumento di solidarietà.
Cultura e territorio: il convegno con Slow Food
Spazio anche alla riflessione con il convegno organizzato insieme a Slow Food, dal titolo:
“Radici nel piatto: il legame indissolubile tra street food, territorio e biodiversità vesuviana”
Protagonista sarà il Pisello Centogiorni, eccellenza locale e presidio Slow Food, simbolo della ricchezza agricola del territorio vesuviano.
Un evento per tutta la famiglia
L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutte le età:
- area giochi attrezzata per bambini
- stand gastronomici
- spettacoli serali
- momenti culturali
Partecipare significherà non solo vivere due giornate di festa, ma contribuire concretamente alla nascita di nuovi spazi dedicati ai giovani.