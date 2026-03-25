Tragedia ad Altavilla Irpina: uomo trovato senza vita nel garage di casa

25/03/2026 binews.it ATTUALITA', AVELLINO E PROVINCIA, CRONACA, EVIDENZA, IRPINIA 0

Tragedia ad Altavilla Irpina: uomo trovato senza vita nel garage di casa

Una drammatica scoperta ha scosso la comunità di Altavilla Irpina nelle prime ore della mattinata. Un uomo, di età inferiore ai 50 anni e molto conosciuto in paese, è stato trovato privo di vita all’interno del garage dell’abitazione di famiglia.

A fare la tragica scoperta è stato il padre, che ha immediatamente tentato di prestare soccorso, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 insieme ai Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Padre di due figli, la sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità e tra i suoi cari. Al momento non sono note le ragioni che possano aver portato a un gesto così estremo.

Il dolore è forte e composto tra familiari e amici, mentre il paese si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande sofferenza.