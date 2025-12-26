Sant’Anastasia, successo per la 45esima edizione del Presepe Vivente: tradizione e identità al centro delle festività

Sant’Anastasia rinnova una delle sue tradizioni più sentite e identitarie con la 45esima edizione del Presepe Vivente Anastasiano, andata in scena anche nella serata di Santo Stefano, dopo la tradizionale rappresentazione della Vigilia di Natale dedicata alla Natività.

Una scelta organizzativa precisa, che negli anni si è rivelata vincente, permettendo una partecipazione ancora più ampia e favorendo l’arrivo di visitatori non solo dai comuni limitrofi, ma da diverse aree della Campania. Un evento che riesce a coniugare cultura, fede, tradizione e promozione del territorio, diventando un appuntamento fisso del calendario natalizio regionale.

A sottolinearne il valore è stato il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, che attraverso i suoi canali social ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un plauso particolare è stato rivolto al direttore artistico Luigi De Simone e al gruppo Jocundi, artefici di una rappresentazione definita “bellissima, inclusiva e profondamente simbolica”, capace di trasmettere un forte senso di appartenenza alla comunità.

Il Presepe Vivente Anastasiano, nel corso degli anni, è diventato un modello di riferimento, tanto da essere inserito stabilmente nel cartellone natalizio di numerosi comuni campani che ne hanno tratto ispirazione.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale è stato esteso anche ai figuranti, a chi ha curato scene e allestimenti, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, alle forze dell’ordine e ai frati francescani della parrocchia di Sant’Antonio, per il supporto logistico e organizzativo.

Un evento che continua a rappresentare un vanto per Sant’Anastasia, confermandosi non solo come rievocazione religiosa, ma come autentica espressione dell’identità culturale e sociale del territorio.