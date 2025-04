Il Napoli si prepara al Centenario: 118 Leggende Azzurre per una Celebrazione Storica

Il Napoli ha avviato i preparativi per una delle celebrazioni più attese del calcio italiano: il centenario del club, in programma nel 2026. Un’occasione speciale per ricordare la lunga e gloriosa storia della squadra partenopea, e per coinvolgere tutte le leggende che hanno contribuito a renderla grande.

Tra i protagonisti di questa iniziativa ci sono ben 118 ex calciatori che hanno scritto pagine indimenticabili della storia del Napoli. L’obiettivo del club è quello di far vivere ai tifosi un’esperienza unica, unendo passato e presente attraverso l’associazione “Napoli Legends”. Questi ex giocatori, che hanno fatto la storia della squadra, si troveranno a stretto contatto durante i festeggiamenti, condividendo esperienze e ricordi di una carriera leggendaria.

Per facilitare il dialogo e la partecipazione attiva, tutti gli ex calciatori sono stati inseriti in una chat WhatsApp, dove possono esprimere il proprio sostegno e approvazione riguardo alle iniziative organizzate dal club per il centenario. Una vera e propria reunion virtuale che farà sentire vicini i protagonisti di ieri e quelli di oggi, uniti per festeggiare l’amore per i colori azzurri.

Tra i nomi illustri che faranno parte di questa celebrazione ci sono giocatori del calibro di Luis Vinicio, Giuseppe Savoldi, Ruud Krol, Giuseppe Bruscolotti, Gianfranco Zola, Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, José Callejón, Pepe Reina, Alemao e Antonio Careca. Un gruppo di leggende che ha indossato con orgoglio la maglia azzurra.

Il Napoli si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, celebrando non solo i suoi successi, ma anche i suoi eroi, quelli che hanno reso possibile il sogno partenopeo. Il centenario si avvicina, e con esso la promessa di una festa indimenticabile per tutti i tifosi del club, che avranno l’opportunità di rivivere la magia di ogni momento attraverso le storie e i volti dei grandi che hanno fatto grande il Napoli.